Infiniti перевернулся на крышу после ДТП

Ребенка медики доставили в больницу на осмотр.

ДТП произошло 7 марта на проспекте Суюнбая, сообщает корреспондент zakon.kz.

Автомобиль Infiniti двигался по проспекту Суюнбая в северном направлении. Недалеко от улицы Сидоркина водитель не справился с управлением и вылетел с дороги. Ударившись о барьерное ограждение дороги, автомобиль перевернулся на крышу.

В ДТП никто серьезно не пострадал, но ребенка из автомобиля медики доставили в больницу на осмотр.

На проспекте Суюнбая рядом с местом аварии образовалась пробка.

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