Infiniti перевернулся на крышу после ДТП
Ребенка медики доставили в больницу на осмотр.
Фото : zakon.kz7 марта 2020, 19:03
ДТП произошло 7 марта на проспекте Суюнбая, сообщает корреспондент zakon.kz.
Автомобиль Infiniti двигался по проспекту Суюнбая в северном направлении. Недалеко от улицы Сидоркина водитель не справился с управлением и вылетел с дороги. Ударившись о барьерное ограждение дороги, автомобиль перевернулся на крышу.
В ДТП никто серьезно не пострадал, но ребенка из автомобиля медики доставили в больницу на осмотр.
На проспекте Суюнбая рядом с местом аварии образовалась пробка.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5010599-fe31877c9f804060769118360719eb2f
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...