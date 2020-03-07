Водитель BMW спровоцировал массовое ДТП в Алматы

Водителя в тяжелом состоянии доставили в реанимацию ближайшей больницы.

ДТП с участием четырех автомобилей произошло 7 марта в Алматы, сообщает корреспондент zakon.kz.

Три автомобиля - Toyota RAV4, Honda CR-V и Toyota Hilux Surf двигались друг за другом по проспекту Рыскулова в восточном направлении. На отрезке дороги между улицами Сейфулина и Белинского, двигавшийся им навстречу BMW 5 неожиданно занесло и автомобиль боком выехал на встречную полосу, где его протаранил Toyota RAV4. Оба автомобиля отбросило на барьерное ограждение.

Водитель Honda CR-V чудом успел отреагировать на аварию перед собой и резко вывернув руль избежал столкновения с RAV4, но в него сзади врезался Toyota Hilux Surf.

Водителя BMW в тяжелом состоянии доставили в реанимацию ближайшей больницы. Остальные участники ДТП не пострадали. На месте работают сотрудники дорожной полиции.

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