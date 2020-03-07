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Казахстан внес изменения в список стран, небезопасных к распространению коронавируса

Граждане, прибывающие в Республику Казахстан из этих государств, должны подчиняться предписанным мерам реагирования, согласно утвержденным профилактическим мероприятиям.

Фото : Picfair7 марта 2020, 20:05

Главный государственный санитарный врач Республики Казахстан, в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции в Республике Казахстан, внес изменения в классификацию стран, небезопасных к распространению COVID-19, сообщает zakon.kz.

Граждане, прибывающие в Республику Казахстан из этих государств, должны подчиняться предписанным мерам реагирования, согласно утвержденным профилактическим мероприятиям (14-ти дневный карантин в медицинских учреждении, домашнее медицинское наблюдение и т.д.).

Данные меры направлены на то, чтобы защитить граждан РК от распространения коронавирусной инфекции, - говорится в сообщении комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК


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