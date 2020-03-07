Волонтеры Нур-Султана поздравили ветеранов ВОВ с наступающим 8 Марта

Столичная молодежь подарила ветеранам цветы и праздничные наборы, сказали добрые слова и пожелания.

Накануне 8 марта столичные волонтеры поздравили с праздником 10 женщин-ветеранов, участниц Великой Отечественной войны в 1941-1945 годов, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

В Нур-Султане поздравлять с праздником добровольцы начали еще первого марта, начав масштабную акцию "Ардагерлерге мың алғыс". 5 марта волонтеры организовали праздничный концерт в Доме престарелых.

Добровольцы регулярно посещают ветеранов и созваниваются с ними, оказывают поддержку и помогают в бытовых вопросах.

Вчера аким города Нур-Султан Алтай Кульгинов поздравил ветерана войны Нуршиду Ахметову с наступающим Международным женским днем 8 марта, заместитель акима города Бахтир Макен посетил дом ветерана Валентины Сивоконь.

Сегодня волонтеры поздравили участниц Великой Отечественной войны Нонну Двойченко, Екатерину Плужникову, Анну Губареву, Анну Палюх, Раузу Ширванову, Раису Максименко, Раису Сафоничеву, Елену Балкарову. Они внесли огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Женщины ушли добровольцами на фронт и ежедневно спасали жизни солдат, заботились о раненных. Они были на линии фронта: медиками, снайперами, связистками, разведчицами, топографами, служили в пехоте.

Столичная молодежь подарила ветеранам цветы и праздничные наборы, сказали добрые слова и пожелания. Ветераны не сдерживали счастливые улыбки, а также слезы радости и благодарности волонтерам.

Мы сегодня поздравляем наших женщин-ветеранов войны. Они настоящие героини, которые вынесли на своих плечах все тяготы войны. Для нас большое счастье пообщаться с ними, узнать историю войны от самих участников. Мы желаем нашим ветеранам здоровья, благополучия и всего наилучшего, - отметил волонтер КГУ "Астана жастары" Дамир Данияров.

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