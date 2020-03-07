"Барыс" одолел "Металлурга" в плей-офф КХЛ

Серия переезжает в Казахстан.

Четвертый матч серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина между "Барысом" и "Металлургом" прошел в субботу в Магнитогорске, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ХК "Барыс".

"Барыс" сделал единственное изменение в составе по сравнению с предыдущим победным матчем – Павел Акользин заменил Кирилла Панюкова.

Счет был открыт на последней минуте стартового периода. Защитники "Металлурга" оставили Сагадеева на пятаке, последовала идеальная передача Атте Охтамаа, а Антон в касание поразил ближний угол.

На последних минутах третьего периода Дастин Бойд точно бросил из района правого круга вбрасывания, удвоив преимущество "Барыса". Хозяева заработали большинство, сняли вратаря, но тут же сами нарушили правила, уровняв составы. Победа "Барыса" - 2:0, счет в серии 3:1 в пользу нашей команды.

Серия переезжает в Казахстан.

В понедельник на "Барыс Арене" состоится пятая встреча между командами, начало игры в 17:00.



"Металлург" – "Барыс" – 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

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