Умер один из братьев-культуристов из комедии "Няньки"

Американский актер, режиссер, сценарист и продюсер Дэвид Пол скончался в возрасте 62 лет 6 марта, за два дня до своего дня рождения, сообщает zakon.kz.

Зрителям он запомнился по фильму "Няньки" - там он сыграл одного из накаченных братьев-близнецов, присматривающих за детьми. В его фильмографии также роли в "Придорожный убийцах", "Варварах", в "Вашингтонском такси".

Печальную весть сообщил ресурс Evolution of Bodybuilding.

Сообщения о его смерти подтвердил брат-близнец Питер.

Пока нет информации о причине смерти актера. Источники портала утверждают, что он умер во сне.

Just heard that David Paul one half of the barbarian brothers passed yesterday. Some of you may remember those awesomely silly films.



R.I.P David Paul#HorrorFam #SaturdayThoughts pic.twitter.com/qB1IgneFLo