Афроцирк в Алматы: настоящее искусство на любой вкус

Международная цирковая программа продлится до 5 апреля.

Алматинский государственный цирк начал весну с новой международной программы "Афроцирк". Вниманию публики представлена вся палитра циркового искусства в исполнении самых лучших мастеров из разных жанров из Кении, Египта, Украины, России и Казахстана, передает zakon.kz.

Премьера прошла 7 марта и собрала аншлаг. Публика на ура принимала каждый номер, одаривая цирковых артистов овациями. Настолько яркой, эффектной и увлекательной получилась программа.

Первыми на цирковую арену Алматы вышли африканские акробаты из Кении Kenya Boyz.

Будто насмехаясь над детской страшилкой о том, что с огнем играть нельзя, африканские циркачи продемонстрировали, что нет ничего невозможного, если ты настоящий мастер. И под горящей планкой можно пройти, если ты гибкий, пластичный и все делаешь с учетом техники безопасности.

За клоунаду в новой программе отвечает мастер с 25-летним стажем из Украины Константин Герасименко, объехавший с выступлениями почти весь мир, от Латинской Америки до России, но Алматы посетивший впервые. До визита в наш город он выступал в Португалии, по окончании этой программы поедет в Эстонии.

Публика в Алматы легкая, мне понравилось, как принимают. Очень понравился сам город, страна, люди спокойные, гостеприимные. В клоунаде я около 20 лет работал вместе с братом, но он решил уйти на пенсию, а я продолжил соло. Мне это нравится. Начиналось все с самодеятельности, люди с завода приходили, занимались разными цирковыми жанрами. Были клоуны, мы их пародировали, и потихоньку вышли на определенный уровень на фоне самодеятельности. А потом случайно заехал цирк-шапито, там клоуны куда-то уехали, и к нам пришли в цирковую студию, предложили поработать. Как мы с братом попробовали, пошло-поехало, - рассказал Константин Герасименко.

Артист из России приготовил для публики интересный номер с дрессированными обезьянками, которые с удовольствием занимаются спортом вместе со своим наставником. Приматы показывают отличный пример ведения здорового образа жизни, и впору задуматься о том, что в будущем можно организовывать для них соревнования.

Цирк дарит юным зрителям и их родителям не только веселые эмоции, но и выплеск адреналина. За это в программе отвечают воздушные акробаты, восхитительный дуэт из Украины и всемирно известный дрессировщик львов и тигров из Египта Хамада Кута.

В обоих жанрах цирковые артисты ходят будто по лезвию ножа, и несмотря на их колоссальный опыт и все необходимые меры предосторожности, зритель, восхищаясь мастерством артистов, находится в состоянии легкого оцепенения, не веря своим глазам, что человек способен на такие завораживающие номера.

Также радуют зрителей казахстанские артисты цирка. Их номера отличаются высоким мастерством. Жонглеры успевают так быстро перекидывать друг другу булавы, что глаз еле успевает уследить за всем.

Айгерим Тулегенова на арене станцевала настоящий бальный танец с интересным партнером, а выступление эквилибриста Жумута Жамурзаева– это настоящий моно-спектакль, чувственный и очень трогательный.

Программа "Афроцирк" никого не оставит равнодушным – ни детей, ни взрослых. У жителей и гостей Алматы есть уникальный шанс насладиться прекрасным цирковым искусством весь март, до 5 апреля включительно. Билеты можно приобрести в кассах Цирка, а также на порталах Тикетон и Kassir.kz.

Альберт Ахметов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!