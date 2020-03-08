Дочь Заворотнюк нарушила молчание

Дочь "няни" эмоционально поблагодарила всех за любовь и поддержку "в самый сложный период жизни".

Анна, дочь Анастасии Заворотнюк, впервые за долгое время написала в соцсетях о том, что сейчас происходит в ее жизни, сообщает zakon.kz.

"Хочу посвятить этот пост всем тем, кто любит и поддерживает меня в самый сложный период моей жизни. Сказать, что у меня стресс, - это не сказать даже малой части того, через что я сейчас прохожу. Мне много есть чем поделится с вами, но, надеюсь, вы понимаете, как это сложно", - написала девушка на своей странице в Instagram.

Анна добавила, что ей есть, что рассказать, но пока она будет держать всю информацию в тайне. Она находится в поисках опоры, хотя родственники и знакомые ей помогают. Также дочь актрисы надеется, что с поддержкой и молитвами мать выздоровеет.

Дочь "няни" эмоционально поблагодарила всех за любовь и поддержку "в самый сложный период моей жизни".

Мне много чем есть поделиться с вами, но, надеюсь, вы понимаете, как это сложно, и я держу все глубоко внутри своего сердца, - написала Анна.

Также девушка добавила, что родные и близкие помогают ей "в поисках своей точки опоры".

О болезни Анастасии Заворотнюк стало известно в августе 2019 года. Именно тогда появилась шокирующая информация о том, что у нее диагностирован рак головного мозга. На шее звезды заметили якобы послеоперационный шрам. К тому времени актриса несколько месяцев не появлялась на публике и перестала отвечать на телефонные звонки. В октябре 2019 года родственники знаменитости подтвердили, что артистка действительно болеет. Она проходила лечение в реабилитационном центре. По слухам, звезде сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали четвертую стадию опухоли мозга. С января 2020 года никакой официальной информации о состоянии здоровья артистки нет.

6 марта некоторые СМИ опубликовали информацию о смерти Анастасии Заворотнюк, но подтверждения этой информации не было, а ее источники сомнительны.

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