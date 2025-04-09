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Культура и шоу-бизнес

Старшая дочь Анастасии Заворотнюк родила первенца

Старшая дочь Анастасии Заворотнюк родила первенца, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 17:32 Фото: Instagram/anna_zavorotnyuk
29-летняя дочь российской актрисы и звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк впервые стала мамой. О рождении сына 9 апреля 2025 года Анна рассказала в своем Instagram, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией новоиспеченная мама написала:

"Добро пожаловать в мир, свет моей души".

Судя по кадрам, которыми поделилась Анна, малыш появился на свет 2 апреля и назвали его Марселем.

Фото: Instagram/anna_zavorotnyuk

Примечательно, что внук родился за день до дня рождения бабушки (Анастасии 3 апреля 2025 года исполнилось бы 54 года).

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Представители Анастасии Заворотнюк вспомнили интересные моменты в ее день рождения

Фолловеры старшей дочери Заворотнюк поздравили с радостным событием и пожелали ей и малышу здоровья:

  • "Поздравляю, милая моя, здоровья вам!"
  • "Аня, дорогая, поздравляю от всей души! Будьте счастливы и здоровы".
  • "Малыш 2 апреля, а бабушка 3 апреля. Здоровья вам, Анечка, и вашему малышу. Будьте счастливы".
  • "Аня, дорогая, с рождением сыночка! Пусть он и вся ваша семья всегда будете в счастье, благополучии и любви".
  • "Анна, поздравляем вас и вашу семью с таким прекрасным событием. Пусть малыш растет здоровым и счастливым".
  • "Сразу в голове строки "Нас просто меняют местами, таков закон Сансары". Сынок для мамочки – это защита! Анна, поздравляю от всей души! Пусть растет здоровым, сильным и счастливым".

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Беременная дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о горе и радости, которые испытала в 2024-м

30 мая 2024 года стало известно, что Анастасия Заворотнюк умерла после продолжительной болезни. А 14 декабря старшая дочь актрисы объявила, что ждет первенца. Позднее Анна раскрыла еще и тот факт, что они с супругом уже провели гендер-пати и знают пол ребенка. Также она показала, как беременность повлияла на ее вкусы в еде.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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