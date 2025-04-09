Старшая дочь Анастасии Заворотнюк родила первенца

29-летняя дочь российской актрисы и звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк впервые стала мамой. О рождении сына 9 апреля 2025 года Анна рассказала в своем Instagram, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией новоиспеченная мама написала:

"Добро пожаловать в мир, свет моей души".

Судя по кадрам, которыми поделилась Анна, малыш появился на свет 2 апреля и назвали его Марселем.

Фото: Instagram/anna_zavorotnyuk

Примечательно, что внук родился за день до дня рождения бабушки (Анастасии 3 апреля 2025 года исполнилось бы 54 года).

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Фолловеры старшей дочери Заворотнюк поздравили с радостным событием и пожелали ей и малышу здоровья:

"Поздравляю, милая моя, здоровья вам!"

"Аня, дорогая, поздравляю от всей души! Будьте счастливы и здоровы".

"Малыш 2 апреля, а бабушка 3 апреля. Здоровья вам, Анечка, и вашему малышу. Будьте счастливы".

"Аня, дорогая, с рождением сыночка! Пусть он и вся ваша семья всегда будете в счастье, благополучии и любви".

"Анна, поздравляем вас и вашу семью с таким прекрасным событием. Пусть малыш растет здоровым и счастливым".

"Сразу в голове строки "Нас просто меняют местами, таков закон Сансары". Сынок для мамочки – это защита! Анна, поздравляю от всей души! Пусть растет здоровым, сильным и счастливым".

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30 мая 2024 года стало известно, что Анастасия Заворотнюк умерла после продолжительной болезни. А 14 декабря старшая дочь актрисы объявила, что ждет первенца. Позднее Анна раскрыла еще и тот факт, что они с супругом уже провели гендер-пати и знают пол ребенка. Также она показала, как беременность повлияла на ее вкусы в еде.