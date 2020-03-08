С Международным женским днем поздравили участниц войны алматинские военнослужащие

Никто из женщин-фронтовиков не остался без внимания.

Всех участниц войны, проживающих в Алматы, посетили сегодня с подарками и весенними букетами военнослужащие Управлений по делам обороны районов города и воспитанники военно-патриотического клуба "Жас Сарбаз", сообщает, сообщает zakon.kz.

Военнослужащие навестили Веру Михайловну Пасеву, Марию Елисеевну Гусеву и Валентину Павловну Смирнову.

Вера Михайловна была призвана на фронт в 1944 году, служила связистом на Украинском фронте. Была награждена орденом Отечественной войны II степени и медалью "За Победу над Германией".

Мария Елисеевна Гусева служила во Фронтовом передвижном госпитале 2-го Украинского фронта. Во время бомбежки получила осколочное ранение в ногу. Как говорит ветеран, ей приходилось служить и в разведке.

Смирновой Валентине Павловне 97 лет. На войне она была связистом, воевала на разных фронтах, даже в Корее была. Демобилизовалась лишь в 1946 году. В мирное время работала инженером-строителем.

Женщины были на линии фронта медиками, летчицами, снайперами, связистками, разведчицами, шоферами, топографами, артиллеристами, служили в пехоте. Активно участвовали в подполье, в партизанском движении. Также взяли на себя множество мужских специальностей в тылу.

В Международный женский день алматинские военнослужащие поздравили и других ветеранов-женщин, живущих в городе, никто из них не остался без внимания.

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