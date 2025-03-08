Токаев поздравил казахстанок с Международным женским днем

8 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил с Международным женским днем женщин страны, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, наш народ издревле воздавал почести матерям и превозносил роль женщин. Имена многих из них золотыми буквами вписаны в нашу историю.

Сегодня в Казахстане женщины реализуют себя в карьере, бизнесе, общественной деятельности. Многие успешно совмещают достижение личных целей с благородной миссией воспитания подрастающего поколения. Честный и добросовестный труд всех наших соотечественниц заслуживает самой высокой оценки.

"Пользуясь случаем, выражаю женщинам Казахстана свою искреннюю признательность", – подчеркнул президент.

Государство будет всегда уделять особое внимание защите прав женщин и созданию условий для полноценной самореализации всех граждан.

"Уверен, что неравнодушие, ответственность и созидательная энергия женщин станут мощной движущей силой проводимых в стране масштабных реформ. Желаю всем крепкого здоровья и благополучия!" Касым-Жомарт Токаев

Накануне президент Казахстана подписал указ о награждении выдающихся женщин, внесших значительный вклад в развитие страны, а также посетил праздничный концерт "Әйел – сұлулықтың әуені".