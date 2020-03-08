Греция построит два лагеря для сирийских беженцев

Сооружения смогут вместить тысячу мигрантов.

Греция построит два временных лагеря для беженцев из Турции, сообщает zakon.kz со ссылкой на Skai TV.

Это будут центры закрытого центра, способные вместить 1 000 человек. Они будут расположены в северном регионе Серра и на большей территории Афин. Поддержка беженцев со стороны государства будет ограничена.

Ожидается, что проживание и льготы беженцам предоставят на один месяц.

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