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Греция построит два лагеря для сирийских беженцев

Сооружения смогут вместить тысячу мигрантов.

Фото : EPA/UPG8 марта 2020, 12:05

Греция построит два временных лагеря для беженцев из Турции, сообщает zakon.kz со ссылкой на Skai TV.

Это будут центры закрытого центра, способные вместить 1 000 человек. Они будут расположены в северном регионе Серра и на большей территории Афин. Поддержка беженцев со стороны государства будет ограничена.

Ожидается, что проживание и льготы беженцам предоставят на один месяц.


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