Греция построит два лагеря для сирийских беженцев
Сооружения смогут вместить тысячу мигрантов.
Фото : EPA/UPG8 марта 2020, 12:05
Греция построит два временных лагеря для беженцев из Турции, сообщает zakon.kz со ссылкой на Skai TV.
Это будут центры закрытого центра, способные вместить 1 000 человек. Они будут расположены в северном регионе Серра и на большей территории Афин. Поддержка беженцев со стороны государства будет ограничена.
Ожидается, что проживание и льготы беженцам предоставят на один месяц.
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