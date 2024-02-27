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Египет построил второй лагерь для беженцев в секторе Газа

конфликт между Палестиной и Израилем Фото: pixabay
Египет завершил строительство второго лагеря для перемещенных лиц в секторе Газа и готов приступить к возведению третьего, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации телеканала "Аль-Кахира аль-Ихбария", третий лагерь планируют построить на севере провинции Дейр-эль-Балах, находящейся в центральной части палестинского анклава. Кроме того, власти Египта планируют построить в Газе полевой госпиталь, снабженный операционными, которые будут оборудованы в соответствии с нуждами врачей. Всего египетская сторона планирует предоставить убежище и лечение, а также оказать помощь "тысячам палестинцев, вынужденных покинуть свои дома в результате израильской агрессии в Газе", добавил источник телеканала.

В начале января Египет приступил к созданию первого в Газе палаточного лагеря для перемещенных лиц в районе Хан-Юниса. Как сообщал представитель Египетского общества Красного Полумесяца Мухаммед Хасан, лагерь рассчитан на около 7 тыс. человек.

Нападение палестинской группировки ХАМАС на израильтян 7 октября и последующий ответ Израиля стали самым смертоносным эпизодом конфликта между Палестиной и еврейским государством со времен войны Судного дня (1973 год).

Конфликт между Израилем и Палестиной длится уже более 75 лет – это нерешенное противостояние двух стран считается самым долгим в мире.

Ранее сообщалось, что военные Израиля и премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху намерены окончательно стереть ХАМАС с лица земли и рассчитывают на победу в ближайшие месяцы. По данным израильской стороны, в плену у палестинских боевиков по-прежнему остаются около 100 заложников.

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