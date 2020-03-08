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Чемпион мира из Казахстана вышел в финал международного турнира

В копилке сборной Казахстана уже две бронзовые медали.

Фото : olympic.kz8 марта 2020, 13:41

Казахстанский боксер Нурлан Сапарбай пробился в финал международного турнира Gee Bee, сообщает zakon.kz со ссылкой на olympic.kz.

В категории свыше 91 килограмма Сапарбай в полуфинале победил соперника из Финляндии Данила Рантанена. В весе до 69 килограммов Асланбек Шымбергенов оказался сильнее финна Айдына Бехруза и вышел в финал.

Также за золотую медаль будет биться и Тогамбай Сагындык (до 91 килограмма). В 1/2 он победил Ивана Сагайдака (Россия). А Кайрат Ералиев выступит в финале категории до 57 килограммов. Он квалифицировался туда, одержав победу над Джорданом Родригесом из Франции.

В свою очередь бронзовыми медалями отметились Бек Нурмаганбет (до 81 килограмма) и Дилмурат Мижитов (до 63 килограммов).


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