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В Кокшетау в рамках акции "Асыл арулар" подарено более 1000 тюльпанов

Данная акция направлена на повышение значимости прекрасной половины человечества в обществе.

Фото : -8 марта 2020, 15:08

В канун прекрасного весеннего праздника 8 марта добровольцами центра поддержки волонтерства Акмолинской области в торгово-развлекательных центрах Кокшетау организована акция "Асыл арулар", передает управление внутренней политики.

В ходе акции подарки в виде тюльпанов и поздравительных открыток получили более 1000 представительниц прекрасного пола, среди которых девочки школьного возраста, посетительницы торговых центров, а также работницы торговых бутиков.

Свой весенний подарок в этот день получила и жительница областного центра Динара Увалиева: "Сказать, что я была приятно удивлена - все-равно, что ничего не сказать....Я была в приятном шоке".

Особенно приятно получать внимание в первые дни весны, когда с первыми лучами солнца приходит весеннее настроение. По словам добровольца Ербола Амантаева данная акция направлена на повышение значимости прекрасной половины человечества в обществе.

Мы хотели сделать приятное нашим милым девушкам, женщинам и бабушкам. Признаюсь, мы были безумно довольны прошедшей акцией. Нас благодарили и одаривали теплыми пожеланиями, а бабушки благословляли нас, - отметил организатор.


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