В Уральске произошло массовое ДТП на мосту

Два человека получили телесные повреждения.

В Уральске на мосту между Первым и Вторым дачными поселками случилось ДТП 8 марта в 12:00, сообщает zakon.kz.

На мосту столкнулись четыре авто - два "Фольксвагена", "Тойота" и ВАЗ-2115. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что первая машина резко остановилась. Далее в неё врезались все остальные. Вызов на место аварии поступил в 11.45, - значится в сообщении пресс-службы ДП ЗКО.

Как стало известно Mgorod.kz, один из водителей, а также один пассажир получили телесные повреждения. Их забрала карета скорой помощи.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!