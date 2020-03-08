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В Уральске произошло массовое ДТП на мосту

Два человека получили телесные повреждения.

Фото : Кадр из видео8 марта 2020, 15:42

В Уральске на мосту между Первым и Вторым дачными поселками случилось ДТП 8 марта в 12:00, сообщает zakon.kz.

На мосту столкнулись четыре авто - два "Фольксвагена", "Тойота" и ВАЗ-2115. По предварительным данным, авария произошла из-за того, что первая машина резко остановилась. Далее в неё врезались все остальные. Вызов на место аварии поступил в 11.45, - значится в сообщении пресс-службы ДП ЗКО.

Как стало известно Mgorod.kz, один из водителей, а также один пассажир получили телесные повреждения. Их забрала карета скорой помощи.


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