В Германии зафиксировано 847 зараженных коронавирусом
Ранее сообщалось о 795 заболевших.
Фото : Pixabay8 марта 2020, 15:53
Число подтвержденных случаев коронавируса в Германии выросло до 847, сообщает zakon.kz со со ссылкой на "РИА Новости".
Накануне институт сообщал о 795 подтвержденных случаях. Почти половина заболевших проживает в крупнейшей земле Северный Рейн - Вестфалия (392). Более 100 случаев зарегистрированы в Баден-Вюртемберге (182) и Баварии (48), более десятка - в Берлине (28), Нижней Саксонии (21), Гессене (15) и Гамбурге (13).
В остальных регионах число подтвержденных случаев не превышает десятка.
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