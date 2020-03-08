Кубок по сумо проходит в Японии без зрителей из-за коронавируса

Если у кого-то из участников соревнования будут выявлены признаки заболевания, турнир прекратится.

В Японии стартовал турнир на кубок императора по сумо, который впервые проходит без зрителей, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Это связано с распространением коронавируса. В стране зафиксированы более 1150 заболевших, 14 скончались.

За пределами Китая, где появился новый вирус и где ввели жесткие карантинные меры, число заболевших превысило 21 тысячу человек.

Общественное телевидение Страны восходящего солнца ведет прямую трансляцию поединков. Если у кого-то из участников соревнования будут выявлены признаки заболевания и подтвержден диагноз COVID-2019, турнир прекратится, предупредили в Федерации сумо Японии.

Соревнования, которое неизменно вызывает огромный интерес у местных жителей, продлится с 8 по 22 марта.

Сумо является очень популярным видом спорта в Японии, на турниры собираются тысячи зрителей. Особый ажиотаж вызывают воскресные схватки двух екодзун (высший ранг борца сумо) в заключительный день турнира.

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