В Алматы улицу Ауэзова пробьют до Райымбека

На расчищенном участке построят жилые дома.

Северный конец улицы Ауэзова в Алматы упирается в промышленную зону. Но уже началось проектирование пробивки улицы от Гоголя до Райымбека, сообщает zakon.kz со ссылкой на Informburo.kz.

Здесь планируется построить многофункциональный жилой комплекс с 54 многоквартирными домами, детскими дошкольными учреждениями и школой на 1 200 мест.

На участке между улицами Гоголя и Райымбека застройщик планирует возвести несколько жилых комплексов. Для новых жильцов нужно будет создать комфортные условия, чтобы они могли пользоваться личным и общественным транспортом. Пробивка улицы Ауэзова даст им такую возможность, – говорит заместитель руководителя управления городской мобильности Алматы Ернур Абжахан.

Существующие постройки снесут.

Планы о пробивке улицы Ауэзова озвучивались еще 2015 году. Она упирается в промышленную зону, где нет дорог. Из-за этого на участке создается большая нагрузка и образуются автомобильные пробки на прилегающих улицах.

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