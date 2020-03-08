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Казахстанский боксер победил таджикского и принес Казахстану вторую лицензию на Олимпиаду

Бекзад победил единогласным решением судей.

Фото : Федерация бокса Казахстана8 марта 2020, 18:36

Чемпион мира по боксу Бекзад Нурдаулетов представит Казахстан на Олимпийских играх в Токио в 2020 году, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанец выиграл решающий поединок у Шаббоса Негматуллоева из Таджикистана. Бекзад победил единогласным решением судей.

Первую лицензию на Олимпийские игры-2020 от Казахстана в боксе завоевал 23-летний двукратный бронзовый призер чемпионатов мира Абылайхан Жусупов (до 69), который по очкам победил Вуттичая Масука из Таиланда.

Таким образом, Казахстан завоевал 31-ю лицензию в 16-ти олимпийских видах спорта.


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