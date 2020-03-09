Северная Корея запустила снаряды в сторону Японского моря

В Японии призвали суда к осторожности.

Береговая охрана Японии предупредила суда, что в Японское море упали ракеты КНДР, запущенные в понедельник, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Судам рекомендовано проявлять осторожность, говорится в сообщении агентства Киодо.

Ранее сообщалось, что исключительной экономической зоны Японии ракеты не достигли. Правительство Японии полагает, что ракеты были баллистическими.

Агентство Ренхап со ссылкой на военных Южной Кореи ранее отмечало, что Северная Корея провела пуски как минимум трех ракет в сторону Японского моря из района Сондок провинции Хамген-Намдо.

Неделей ранее КНДР провела, как утверждается, артиллерийские учения с использованием двух ракет малого радиуса действия.

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