Число охваченных коронавирусом стран перевалило за 100

За пределами Китая за последние 24 часа были зафиксированы 3 612 новых случаев заражения.

Число заражений новым типом коронавируса в мире достигло 105 588, коронавирус затронул уже 102 страну, сообщает Всемирная организация здравоохранения, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Вирус за последние сутки зафиксирован в Болгарии, Коста-Рике, Молдавии, Французской Гвиане, на Мальдивах, Мальте, датские Фарерские острова и на французский карибский остров Мартиника.

Так же два первых случая заражения коронавирусом нового типа подтверждены в Албании.

За пределами Китая за последние 24 часа были зафиксированы 3 612 новых случаев заражения, 71 человек скончался.

В России зарегистрировали 17 случаев коронавирусной инфекции, из них два - у граждан Китая, 14 - у граждан России, вернувшихся из Италии, один - у гражданина Италии. Обоих китайцев и одного из россиян уже выписали из больницы.

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