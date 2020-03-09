Число охваченных коронавирусом стран перевалило за 100
За пределами Китая за последние 24 часа были зафиксированы 3 612 новых случаев заражения.
Число заражений новым типом коронавируса в мире достигло 105 588, коронавирус затронул уже 102 страну, сообщает Всемирная организация здравоохранения, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
Вирус за последние сутки зафиксирован в Болгарии, Коста-Рике, Молдавии, Французской Гвиане, на Мальдивах, Мальте, датские Фарерские острова и на французский карибский остров Мартиника.
Так же два первых случая заражения коронавирусом нового типа подтверждены в Албании.
За пределами Китая за последние 24 часа были зафиксированы 3 612 новых случаев заражения, 71 человек скончался.
В России зарегистрировали 17 случаев коронавирусной инфекции, из них два - у граждан Китая, 14 - у граждан России, вернувшихся из Италии, один - у гражданина Италии. Обоих китайцев и одного из россиян уже выписали из больницы.
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