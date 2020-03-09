Димаш Кудайберген презентовал новую песню в Кремле

Композиция оказалась музыкальным подарком всем женщинам в день 8-го марта.

Премьера песни "Your Love" прошла на сцене Государственного Кремлевского дворца в Москве, сообщает zakon.kz .

Зрители с восторгом встретили новое творение Игоря Крутого в исполнении Димаша, на шоу Валентина Юдашкина.

По словам Игоря Крутого, данная песня был неким подарком для слушательниц певца на международный женский день.

С чувством огромного волнения представляем долгожданную премьеру - Димаш Кудайберген и Игорь Крутой "Your Love" (муз. И. Крутой, ст. Л. Фабиан). Пусть наша с Димашем композиция будет музыкальным подарком всем женщинам в день 8-го марта. Постараемся сделать это доброй традицией и радовать вас премьерами в этот праздник. Хотим пожелать всем девчонкам, девушкам, женщинам, невзирая на возраст и место проживания - счастья, любви, здоровья, мира над головой, благополучия и достатка, - сообщил он в своем Instagram.

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