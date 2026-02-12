#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

Димаш Кудайберген выпустил новую песню

Новая песня Димаша Кудайбергена, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 07:25 Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
11 февраля на своем YouTube-канале артист презентовал новую композицию "Ғашықтық", сообщает Zakon.kz.

Клип снят в концепции минимализма в окружении 40 музыкантов. Режиссером видео выступил Галым Асылов.

"Дорогие друзья! Я хочу выразить вам свою безграничную любовь и благодарность за вашу поддержку не словами, а песней", – обратился к фанатам Димаш на своей странице в Instagram.

Речь идет о поддержке его продюсерского проекта "Voice Beyond Horizon".

"12 февраля второй эпизод нашего шоу "Voice Beyond Horizon" будет показан на телеканале Hunan TV. Первый эпизод уже размещен на моем YouTube-канале. Пусть в стране будет благополучие и благоденствие! Обнимаю вас!" – подытожил свое обращение к поклонникам Димаш.

Кроме того, телеканал Qazaqstan покажет международный телевизионный проект 14 февраля. Анонс трансляции шоу телеканал выпустил в своих соцсетях.

Ранее мама Димаша поделилась новым семейным фото.

