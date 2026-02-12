Димаш Кудайберген выпустил новую песню
Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash
11 февраля на своем YouTube-канале артист презентовал новую композицию "Ғашықтық", сообщает Zakon.kz.
Клип снят в концепции минимализма в окружении 40 музыкантов. Режиссером видео выступил Галым Асылов.
"Дорогие друзья! Я хочу выразить вам свою безграничную любовь и благодарность за вашу поддержку не словами, а песней", – обратился к фанатам Димаш на своей странице в Instagram.
Речь идет о поддержке его продюсерского проекта "Voice Beyond Horizon".
"12 февраля второй эпизод нашего шоу "Voice Beyond Horizon" будет показан на телеканале Hunan TV. Первый эпизод уже размещен на моем YouTube-канале. Пусть в стране будет благополучие и благоденствие! Обнимаю вас!" – подытожил свое обращение к поклонникам Димаш.
Кроме того, телеканал Qazaqstan покажет международный телевизионный проект 14 февраля. Анонс трансляции шоу телеканал выпустил в своих соцсетях.
Ранее мама Димаша поделилась новым семейным фото.
