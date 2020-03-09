Мировые цены на нефть рухнули почти на треть

Состоявшиеся в пятницу переговоры стран-участниц сделки ОПЕК+ завершились провалом.

Нефть падает на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Стоимость нефти марки Brent в первый рабочий день после распада сделки ОПЕК+ рухнула почти на треть, до 31,43 доллара за баррель, - свидетельствуют данные торгов.

На минимуме в 04.02 (по Нур-Султану) баррель североморской смеси подешевел сразу на 14 долларов, потеряв в цене 31%. В последний раз Brent опускалась до 31,5 доллара в январе 2016 года, а до этого - весной 2004 года.

Стоимость нефти марки WTI упала на 27%, до 30,27 доллара за баррель. WTI в последний раз опускалась до 30,3 доллара в 2016-м и 2003 годах.

К 01.23 мск Brent отыграла часть падения и торгуется по 35,6 доллара (падение на 21%). В 01.23 стоимость достигает 32,9 доллара.



Состоявшиеся в пятницу переговоры стран-участниц сделки ОПЕК+ завершились провалом, поскольку стороны не смогли согласовать новые параметры сделки либо продлить срок действия текущих договоренностей. Так, Россия выступала за сохранение действующих условий, а Саудовская Аравия предлагала дополнительно сократить добычу нефти. В результате с 1 апреля все обязательства участников соглашения ограничивать добычу топлива отменяются.

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