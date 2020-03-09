В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Местами ожидается низовая метель, пыльная буря.
Фото : 24kz9 марта 2020, 09:10
Синоптики объявили штормовое предупреждение в нескольких регионах Казахстана, сообщает zakon.kz.
Так, 9 марта в Костанайской области местами ожидается туман. Ветер юго-западный местами 15-20, порывы 23 м/с, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".
В Костанае сегодня ожидается ветер юго-западный порывы 18 м/с.
В Северо-Казахстанской области местами ожидается низовая метель. Днем местами гололед. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с.
В Петропавловске днем 9 марта ожидается низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с.
9 марта в Кызылординской области местами сохраняется пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный местами 15-20 м/с.
В Кызылорде 9 марта сохраняется пыльная буря. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.
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