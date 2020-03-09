УЕФА запретил предматчевые рукопожатия из-за коронавируса

Запрет распространяется на матчи еврокубков.

Предматчевые рукопожатия отменены в играх под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за распространения коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Данное решение будет применяться ко всем матчам УЕФА в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения по минимизации возможностей передачи коронавируса, - говорится в сообщении пресс-службы организации.

За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Италии и Иране. Случаи инфицирования были выявлены почти в ста странах, включая Россию.

В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели 57 тыс. человек, число случаев заражения достигло почти 80,7 тыс. За пределами КНР, по данным ВОЗ, заразились 24,7 тыс. человек, почти 500 человек умерли.

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