Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Карагандинской области наградили полицейских, спасших школьницу от суицида

Сотрудников роты наградили наручными часами с символикой МВД РК.

Фото : ДП Карагандинской9 марта 2020, 12:22

За проявленное мужество и находчивость начальник Департамента полиции Карагандинской области полковник полиции Ерлан Файзуллин наградил наручными часами с символикой МВД РК сотрудников роты патрульной полиции отдела полиции Шахтинска старшего лейтенанта Дулата Ситахметова и старшего лейтенанта Айдоса Ибраева, сообщает zakon.kz.

Также отличившиеся полицейские получили денежные премии в размере 100 тысяч тенге, - говорится в сообщении пресс-службы ДП Карагандинской области.

Напомним, 3 марта после ссоры с матерью счеты с жизнью пыталась свести 14-летняя учащаяся общеобразовательной средней школы города Шахтинск. Девочка хотела прыгнуть с крыши пятиэтажного дома. Об этом по телефону 102 сообщила классный руководитель учащейся. На место происшествия в составе автопатруля оперативно прибыли старший лейтенант Дулат Ситахметов и старший лейтенант Айдос Ибраев, которые пресекли попытку суицида.

Мы поднялись на крышу, где увидели девочку. Пока напарник отвлекал ее, я приблизился к ней, схватил ее и оттащил от края крыши, - говорит Дулат.



Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты