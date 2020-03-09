В Карагандинской области наградили полицейских, спасших школьницу от суицида

Сотрудников роты наградили наручными часами с символикой МВД РК.

За проявленное мужество и находчивость начальник Департамента полиции Карагандинской области полковник полиции Ерлан Файзуллин наградил наручными часами с символикой МВД РК сотрудников роты патрульной полиции отдела полиции Шахтинска старшего лейтенанта Дулата Ситахметова и старшего лейтенанта Айдоса Ибраева, сообщает zakon.kz.

Также отличившиеся полицейские получили денежные премии в размере 100 тысяч тенге, - говорится в сообщении пресс-службы ДП Карагандинской области.

Напомним, 3 марта после ссоры с матерью счеты с жизнью пыталась свести 14-летняя учащаяся общеобразовательной средней школы города Шахтинск. Девочка хотела прыгнуть с крыши пятиэтажного дома. Об этом по телефону 102 сообщила классный руководитель учащейся. На место происшествия в составе автопатруля оперативно прибыли старший лейтенант Дулат Ситахметов и старший лейтенант Айдос Ибраев, которые пресекли попытку суицида.

Мы поднялись на крышу, где увидели девочку. Пока напарник отвлекал ее, я приблизился к ней, схватил ее и оттащил от края крыши, - говорит Дулат.

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