Токаев провел совещание по экономической ситуации в стране

Президент дал ряд конкретных поручений Правительству, Национальному банку и другим государственным органам.

9 марта 2020 года под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева состоялось оперативное совещание с руководством Правительства и органов, подотчетных Главе государства, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

На совещании были обсуждены вопросы финансово-экономической ситуации в мире и ее влияния на экономику Казахстана.

Президент дал ряд конкретных поручений Правительству, Национальному банку и другим государственным органам. Главное поручение – исполнить в полном объеме все социальные обязательства перед народом, - говорится в сообщении на официальном сайте Акорды.

По поручению Касым-Жомарта Токаева создан Штаб оперативного реагирования под непосредственным руководством Премьер-министра. Будет разработан антикризисный план действий, подготовлен специальный план по поддержке занятости населения, в частности, на крупных предприятиях. Президент считает крайне важной задачу обеспечение как можно большего числа людей рабочими местами.

Правительство внесет предложения по уточнению республиканского бюджета на 2020-2022 гг.

Глава государства заявил о необходимости принять меры по сокращению бюджетных расходов, обеспечению занятости населения в регионах, стабилизации валютно-финансового рынка страны, оптимизации республиканского и местного бюджетов.

В связи с ухудшением экономической ситуации в мире поручил создать Штаб оперативного реагирования во главе с Премьер-министром для разработки антикризисного плана действий. Государство в полной мере исполнит все свои обязательства, будут созданы дополнительные рабочие места. pic.twitter.com/DZG01CS6P7 — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) March 9, 2020

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