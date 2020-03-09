В Кыргызстане совершили жертвоприношение для защиты от коронавируса
Религиозные деятели обратились к Всевышнему с просьбой избавить Киргизию от случаев заражения коронавирусом.
Фото : одноклассники9 марта 2020, 14:07
Обряд жертвоприношения против коронавируса совершили мусульмане Кыргызстана, сообщает zakon.kz.
Обряд жертвоприношения (тулоо) против распространения коронавируса провело духовное управление мусульман Кыргызстана, сообщили 8 марта в пресс-службе управления.
Религиозные деятели обратились к Всевышнему с просьбой избавить Кыргызстана от случаев заражения коронавирусом. Верховный муфтий Максатбек ажы Токтомушев сказал, что садака (подаяние) защищает от напастей.
Пусть Всевышний ниспошлет нашему народу единство, мир и процветание, - сказал Верховный муфтий.
Такие обряды планируется провести во всей республике. Мясо жертвенных быков раздали всем нуждающимся.
Напомним, 6 марта муфтият Кыргызстана отказал министерству здравоохранения ограничить число участников жума намаз (пятничных молитв) из-за угрозы заражения коронавирусом.
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