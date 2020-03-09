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В Кыргызстане совершили жертвоприношение для защиты от коронавируса

Религиозные деятели обратились к Всевышнему с просьбой избавить Киргизию от случаев заражения коронавирусом.

Фото : одноклассники9 марта 2020, 14:07

Обряд жертвоприношения против коронавируса совершили мусульмане Кыргызстана, сообщает zakon.kz.

Обряд жертвоприношения (тулоо) против распространения коронавируса провело духовное управление мусульман Кыргызстана, сообщили 8 марта в пресс-службе управления.

Религиозные деятели обратились к Всевышнему с просьбой избавить Кыргызстана от случаев заражения коронавирусом. Верховный муфтий Максатбек ажы Токтомушев сказал, что садака (подаяние) защищает от напастей.

Пусть Всевышний ниспошлет нашему народу единство, мир и процветание, - сказал Верховный муфтий.

Такие обряды планируется провести во всей республике. Мясо жертвенных быков раздали всем нуждающимся.

Напомним, 6 марта муфтият Кыргызстана отказал министерству здравоохранения ограничить число участников жума намаз (пятничных молитв) из-за угрозы заражения коронавирусом.


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