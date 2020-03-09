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Коронавирус впервые диагностирован у ребенка в Индии

Ребенок вместе с семьей недавно вернулся из Италии.

Фото : УНН9 марта 2020, 15:25

Врачи в индийском штате Керала диагностировали коронавирус у трехлетнего ребенка, который вместе с семьей недавно вернулся из Италии, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Новый случай заражения стал 41-м в Индии. Трое из заболевших выздоровели и выписаны из больницы, - говорится в сообщении телеканала NDTV.

Мальчик из штата Керала вместе с родителями путешествовал по Италии и вернулся в Индию в прошлую субботу. Вскоре после приземления семья прошла термический осмотр в аэропорту Кочи.

Родители и мальчик содержалась на карантине в местной больнице, где у ребенка развились симптомы и, в конечном итоге, был обнаружен положительный результат на инфекцию.

Помимо этого случая, у 63-летней женщины, которая недавно побывала в Иране, также обнаружен коронавирус. Ее случай стал первым подтвержденным случаем заражения вирусом нового типа на территории Джамму и Кашмира.


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