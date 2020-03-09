Франция запретила в стране массовые мероприятия

Будет создан специальный список разрешенных событий.

Власти Франции запретили все мероприятия с участием свыше 1 000 участников, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Запрет внедрен для борьбы с распространением коронавируса. Ранее запрет распространялся на собрания более 5 тысяч человек. Власти опубликуют специальный список "полезных для национальной жизни" мероприятий.

Также для борьбы с эпидемией правительство хочет вызвать на работу врачей, которые уже находятся на пенсии, а также студентов-медиков.

По последним данным, во Франции зарегистрировано почти 400 случаев заражения коронавирусом.

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