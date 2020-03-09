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"Барыс" прошел во второй раунд плей-офф КХЛ

Казахстанская команда разгромила соперника.

Фото : ХК "Барыс"9 марта 2020, 19:21

ХК "Барыс" одержал победу над магнитогорским "Металлургом", сообщает zakon.kz.

Клуб из Нур-Султана выиграл у соперника со счетом 5:2. За "Барыс" шайбами отличились Даррен Диц и по дважды Антон Сагадеев и Павел Акользин.

Таким образом, "Барыс" выиграл серию со счетом 4:1 и проходит в полуфинал плей-офф КХЛ.

"Барыс" (Нур-Султан) – "Металлург" (Магнитогорск) – 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)


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