"Барыс" прошел во второй раунд плей-офф КХЛ
Казахстанская команда разгромила соперника.
Фото : ХК "Барыс"9 марта 2020, 19:21
ХК "Барыс" одержал победу над магнитогорским "Металлургом", сообщает zakon.kz.
Клуб из Нур-Султана выиграл у соперника со счетом 5:2. За "Барыс" шайбами отличились Даррен Диц и по дважды Антон Сагадеев и Павел Акользин.
Таким образом, "Барыс" выиграл серию со счетом 4:1 и проходит в полуфинал плей-офф КХЛ.
"Барыс" (Нур-Султан) – "Металлург" (Магнитогорск) – 5:2 (3:1, 1:1, 1:0)
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