В Алматинской области в подвале нашли пропавшую семилетнюю девочку

Задержан подозреваемый.

Пропавшую в поселке Талдыбулак Талгарского района семилетнюю девочку нашли в подвальном помещении, сообщает zakon.kz.

При подворном обходе в подвальном помещении одной из хозяйственных построек данного села был найден без вести пропавший ребенок. Там же был задержан подозреваемый гражданин Н. 1990 года рождения. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 120 УК РК (Изнасилование в отношении малолетней). В настоящее время ведется досудебное расследование, назначены все необходимые экспертизы, - рассказали InAlmaty в ДП Алматинской области.

Как рассказали полицейские, сообщение о пропаже ребёнка 2012 года рождения поступило от жительницы Талдыбулака 7 марта в 20:34.

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