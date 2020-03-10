Елеусинов проведет бой против экс-чемпиона мира по трем версиям
Поединок состоится 17 апреля.
Фото : total.kz10 марта 2020, 01:26
Казахстанский боксер полусреднего веса Данияр Елеусинов проведет бой против Джулиус Индонго, передает zakon.kz.
О поединке объявила промоутерская компания Mathroom Boxing. Вечер бокса ожидается 17 апреля. Индонго владел титулами IBF, IBO и WBA (Super) в первом полусреднем весе. На его счету 23 победы и 2 поражения.
Казахстанец одержал 9 побед в 9 поединках, завершив пять из них досрочно.
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