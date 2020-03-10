Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Елеусинов проведет бой против экс-чемпиона мира по трем версиям

Поединок состоится 17 апреля.

Фото : total.kz10 марта 2020, 01:26

Казахстанский боксер полусреднего веса Данияр Елеусинов проведет бой против Джулиус Индонго, передает zakon.kz.

О поединке объявила промоутерская компания Mathroom Boxing. Вечер бокса ожидается 17 апреля. Индонго владел титулами IBF, IBO и WBA (Super) в первом полусреднем весе. На его счету 23 победы и 2 поражения.

Казахстанец одержал 9 побед в 9 поединках, завершив пять из них досрочно.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты