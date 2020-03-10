США начали вывод войск из Афганистана

Численность американского контингента сократится до 8,6 тыс. человек.

Пентагон заявил о начале вывода войск с афганской территории, сообщает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Отмечается, что вывод проводится в соответствии с совместной американо-афганской декларацией и соглашением между США и движением "Талибан" (запрещена в Казахстане).

Контингент сократится до 8,6 тыс. солдат в течение 135 дней.

Как следует из распространенного заявления, США по-прежнему будут продолжать контртеррористические операции против "Аль-Каиды"* и ИГ*, а также оказывать поддержку силам безопасности Афганистана (*запрещены в Казахстане).

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