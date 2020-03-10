Число смертей от коронавируса в Италии выросло до 463

Учеба в школах и университетах прекращена до 3 апреля.

В понедельник руководитель национальной службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли заявил, что в Италии после заражения коронавирусом погибло 463 человека, сообщает zakon.kz со ссылкой на ANSA.

Он сообщил, что в Италии коронавирусом инфицированы уже 7 985 человек. Общее количество случаев инфицирования коронавирусом в Италии составляет 9 172, включая выздоровевших и умерших.

Таким образом, на сегодняшний день Италия стала второй страной после Китая по числу заражений новым смертельным вирусом.

Также, по словам Боррелли, в стране 724 человека выздоровели, что на 102 больше, чем в воскресенье.

Конте заявил, что теперь на всей территории Италии следует "избегать передвижений за исключением подтвержденных обстоятельств необходимости, из-за работы или в связи со здоровьем".

Мы добавляем в это распоряжение запрет на скопление людей на открытом воздухе в работающих заведениях, - сказал Конте.

В соответствии с новыми мерами, все бары и рестораны в Италии должны закрываться в шесть часов вечера. Их работа в дневное время возможна только при соблюдении дистанции между посетителями. Учеба в школах и университетах прекращена до 3 апреля. Закрываются пабы, дискотеки, залы для азартных игр. Запрещены все церемонии, включая свадьбы, похороны и церковные службы, не работают театры, кино, музеи и спортивные залы.

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