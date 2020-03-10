Какие ведомства не освоили 52 млрд тенге

Расходы республиканского бюджета с января 2020 года составили 2 трлн 102 млрд тенге.

Первый заместитель премьер-министра-министр финансов РК Алихан Смаилов рассказал, как исполнен республиканский бюджет в январе-феврале 2020 года, передает корреспондент zakon.kz.

Расходы государственного бюджета исполнены на 96,5%, республиканского – 97,1%, местных бюджетов – 96,9%. Расходы республиканского бюджета составили 2 трлн 102 млрд тенге. Не исполнено - 62 млрд тенге, из них экономия – 10 млрд тенге. Сумма неосвоения – 52 млрд тенге, - сообщил Смаилов на заседании правительства.

По его словам, это на 23 млрд тенге меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в следующих министерствах: национальной экономики - 15,6 млрд тенге, КНБ - 8,3 млрд тенге, образования и науки - 4,7 млрд тенге, юстиции - 4,6 млрд тенге, культуры и спорта – 4,2 млрд тенге, внутренних дел - 3,3 млрд тенге, - указал глава ведомства.

Он добавил, что основными причинами неосвоения являются позднее подписание кредитных договоров, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, длительное проведение конкурсов и не своевременное принятие нормативно-правовых актов.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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