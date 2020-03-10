Названы 70 стран, куда казахстанцам не рекомендуют летать

С целью предупреждения завоза и распространения инфекции.

Аэропорт Алматы в facebook разместил информацию о странах, куда казахстанцам не рекомендовано летать, передает zakon.kz.

Visit Almaty обращает внимание, что в связи со вспышкой коронавирусной инфекции и в целях предупреждения завоза и распространения инфекции ниже перечисленные страны не рекомендуются к посещению в связи с неблагополучной эпидситуацией, сказано в сообщении.

Список стран:

1.Китай; 2.Южная Корея; 3.Италия; 4.Иран; 5.Япония; 6.Германия; 7.Франция; 8.Сингапур; 9.Гонконг;

10.Соединенные Штаты;11.Испания; 12.Кувейт; 13.Бахрейн; 14.Таиланд; 15.Тайвань; 16.Великобритания; 17.Австралия; 18.Малайзия; 19.Канада;

20.Швейцария; 21.Ирак; 22.ОАЭ; 23.Норвегия; 24.Вьетнам; 25.Австрия; 26.Швеция; 27.Израиль; 28.Ливан; 29.Макао;

30.Нидерланды; 31.Бельгия; 32.Хорватия; 33.Сан-Марино; 34.Греция; 35.Эквадор; 36.Финляндия; 37.Оман; 38.Индия; 39.Мексика;

40.Дания; 41.Пакистан; 42.Алжир; 43.Азербайджан; 44.Чехия; 45.Грузия; 46.Исландия; 47.Филиппины; 48.Катар; 49.Румыния;

50.Россия; 51.Бразилия; 52.Египет; 53.Индонезия; 54.Португалия; 55.Афганистан; 56.Андорра; 57.Армения; 58.Беларусь; 59.Камбоджа;

60.Доминиканская Республика; 61.Эстония; 62.Ирландия; 63.Литва; 64.Люксембург; 65.Монако; 66.Непал; 67.Новая Зеландия; 68.Нигерия; 69.Северная Македония; 70.Шри-Ланка.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!