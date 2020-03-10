Ногаев о ценах на бензин: Поводов для беспокойства нет

Цены на бензин будет корректировать рынок.

Министр энергетики Нурлан Ногаев в кулуарах правительствах рассказал о дальнейшем регулировании цен на бензин, передает zakon.kz.

Так как Россия вышла из сделки ОПЕК, министр отметил позицию Казахстана в этом вопросе.

- Консенсус, договоренность – она всегда шла в пользу. Время покажет, какие дальнейшие действия будут у членов ОПЕКа, - сказал он.

Кроме того, министр озвучил позицию Казахстана на заседании ОПЕК 18 марта.

- Там не будут рассматриваться вопросы продления или приостановления. Это не та комиссия. Там будут согласительные какие-то рабочие моменты. Подготовка к принятию решения, - уточнил министр.

Также Ногаев рассказал о ценах на бензин.

- Цены на бензин будет корректировать рынок. На сегодняшний день все нефтеперерабатывающие заводы загружены нефтью и есть необходимое количество нефтепродуктов. Поводов для беспокойства нет, - отметил он.

По словам чиновника, на сегодняшний день все нефтеперерабатывающие заводы работают в штатном режиме,

- Уже несколько лет цены на бензин регулируется спросом и предложением. В обязанности министерств входит обеспечение загрузки необходимого количества нефти и обеспечения рынка необходимым количеством горюче-смазочных материалов, что мы и делаем. На сегодняшний день все нефтеперерабатывающие заводы работают в штатном режиме, никакого сбоя нет. Необходимое количество нефти поставляется, необходимый объем нефтепродуктов также поставляется на рынок. Качество бензина соответствует тем стандартам, которые установлены в нашей стране. Вы знаете, что мы выпускаем бензины высокого качества К4, К5, - заключил Ногаев.

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