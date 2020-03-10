Алматинец в одиночку на велосипеде проехал по льду Балхаша

На данный момент это самая продолжительная дистанция велосипедного заезда по льду, совершенного гражданином Казахстана.

Непрофессиональный атлет, велопутешественник и любитель трейлраннинга Александр Габченко проехал по льду озера Балхаш 250 км за 5 суток на велосипеде, перевозя с собой все необходимые средства для выживания. Ранее никто из казахстанцев такую дистанцию таким способом не проезжал, передает zakon.kz.

Алматинец любит бросать себе вызовы. Ранее он в одиночку, успешно пробежал по уникальным природным достопримечательностям во всех регионах Казахстана, а теперь решился на новый челлендж.

Ледовый велозаед состоялся в автономном режиме на самообеспечении, в формате соло-путешествия. Питание, экипировку, снаряжение и средства навигации путешественник перевозил на специально сконструированном для тяжелого бездорожья велосипеде казахстанской марки , при помощи специального навесного снаряжения. Во время экспедиции ледовый велосипедист пользовался бивачным и походным снаряжением.

Протяженность ледового велозаезда составила 250 км вместо запланированных 600 км в силу аномально теплой зимы, а именно, быстро сошедшего с поверхности озера льда. В то время как в прежние времена ледовый панцирь сковывал Балхаш до апреля, в этом году лед начал сходить уже в конце февраля. По этой причине, точку старта пришлось сместить с восточной оконечности озера Балхаш к мысу Акулен, на северо-восточной части. А завершить заезд у мыса Турабай в западной части Балхаша, - рассказал Александр Габченко.

По его словам, он решился на свой Balkhash Ice Challenge для популяризации велосипеда, как средства активного и здорового образа жизни и всесезонного вида транспорта. А главное, - для популяризации внутреннего туризма и любви к родине.

Подготовка к велозаеду по льду продлилась более трех месяцев. Потребовалась координация усилий всех партнеров и участников проекта, и конечно же, физические тренировки, тактическое планирование, большая организационная работа, - поделился Габченко.

Озеро Балхаш – крупнейшее в Казахстане и 14-е в списке крупнейших озер мира. Уникальность озера в том, что оно разделено проливом на 2 части с различными химическими характеристиками воды — в западной части она пресная, а в восточной — солоноватая.

Подготовил Альберт Ахметов

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