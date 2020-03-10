Си Цзиньпинь приехал в Ухань

Он пообщается с пациентами и местными жителями.

Председатель КНР Си Цзиньпин утром 10 марта приехал в Ухань для инспекции работ по профилактике и борьбе с коронавирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Известия".

По данным издания, он посетит медицинских работников, военнослужащих, полицейских, чиновников и добровольцев, которые борется с эпидемией.

Также сообщается, что он пообщается с пациентами и местными жителями, проходящими медосмотр.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

По последним данным, число скончавшихся от инфекции на территории материкового Китая достигло 3136. За сутки умерли еще 17 пациентов (все в провинции Хубэй), еще 19 человек заразились заболеванием.

Таким образом количество подтвержденных случаев коронавируса составило 80 754, почти 60 тыс. пациентов излечились и выписаны из больниц.

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