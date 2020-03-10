Почему подорожали маски в аптеках Казахстана?

Казахстан ищет альтернативу в России и Беларуси.

Китайское сырье для медицинских масок дорожает, поэтому Казахстан ищет альтернативу в России и Беларуси. Об этом заявила председатель ассоциации производителей медицинских изделий Гульмира Мухамеджанова, передает zakon.kz.

- По нашим расчетам, в рознице маски будут стоить от 80 до 100 тенге. В 16 раз подорожал материал, который является основным компонентом в трехслойной маске. Цена на сырье растет в Китае ежедневно, мы ищет альтернативу в России и Беларуси, - сказала Sputniknews.kz Мухамеджанова.

Она не согласилась с мнением, что отечественные производители зарабатывают на ажиотаже вокруг масок.

- Наши производители продают маски для государственного объема бесплатной медицинской помощи. Причем по достаточно дешевой цене, которая приемлема для госзаказа, - отреагировала она.

Сообщалось, что Казахстан может пересмотреть введенный запрет на выдачу разрешения на вывоз медицинских средств индивидуальной защиты. Страна не исключает передачи части масок в Китай в обмен на сырье.

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