Стороны не нашли компромисс.

Кабельный оператор Алма ТВ лишился 11 каналов телесемейства "Первого Канала", передает zakon.kz.

Один из крупнейших казахстанских кабельных операторов АО "АлмаТел Казахстан" (торговая марка Алма ТВ) лишился прав трансляции российских телеканалов Первый канал, а также каналов Дом кино, Время, Телекафе, Дом кино Премиум, Музыка Первого, Бобёр, О!, Поехали!, Карусель, принадлежащих "Первому каналу", так как у него закончился контракт на право вещания всех этих телеканалов.

С 10 марта 2020 года вышеуказанные каналы пропали из сети АО "АлмаТел Казахстан" (торговая марка Алма ТВ).

В письме, присланном Алма ТВ в редакцию zakon.kz, говорилось, что "АлмаТел Казахстан" подтверждает факт проведения переговоров с представителями "Первого канала Всемирная сеть" об условиях сотрудничества на 2020 год. Однако сторонам не удалось прийти к договоренности.

Стоит отметить, что условия предоставления прав на трансляцию одинаковые для всех. Другими кабельными операторами Казахстана договоры на право вещания заключены вовремя и проблем с вещанием они не имеют.

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