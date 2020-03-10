Итальянцам запретили въезд в Казахстан

Запрет также касается граждан других стран, которые находились в этой стране.

С 8 марта въезд граждан из Италии в Казахстан запрещен, сообщил на брифинге в СЦК главный санитарный врач Жандарбек Бекшин, передает корреспондент zakon.kz.

- Я не буду углубляться в цифры. Вы все их знаете. За последнее время в КНР темпы распространения коронавируса замедлились, за последние сутки показатель прироста составил всего лишь 0,02%. Но в то же время нас волнует рост заболеваемых в странах Евросоюза, и в первую очередь это Италия. Она была в категории 1Б и с 8 марта 2020 года у нас был запрещен въезд граждан из Италии и лиц, которые там находились. Итальянская республика перенесена в список с большим количеством заболеваемых – в категорию А, группа 1, — сообщил Бекшин.

На данный момент, по его словам, Италия вышла на второе место после КНР по заболеваемости коронавирусом, а по летальности на первое место.

- Также нас не может не беспокоить ситуация в странах, в которых отмечается рост – это Франция, Германия. Резкий подъем отмечается в Швейцарии, Нидерландах, Норвегии и Швеции. Ситуация по коронавирусу меняется каждые два дня, — добавил главный санврач.

На сегодня к странам категории "А" к КНР, Южной Корее добавилась Италия. Категорию "Б-1" составили Франция, Германия, Испания. К неблагополучным странам второй категории относятся Швейцария, Великобритания, Нидерланды. И к третьей категории – Бельгия, Швеция, Норвегия, Индия, Ирак, Филиппины, США.

Введены меры по запрету въезда иностранным гражданам из стран первой категории "А" - Италии, Китая, Южной Кореи и Ирана. Данная мера не распространяется на казахстанцев – граждане Казахстана, прибывающие из стран с зафиксированными случаями заболевания, помещаются на карантинный режим. Лица прибывающие из стран первой категории распределяются на карантин в стационары медицинских организаций. Прибывающие из стран второй категории, самоизолируются на домашнем карантине продолжительностью в 14 дней.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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