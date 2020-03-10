Более 1,5 тысячам иностранцев Казахстан не выдал разрешение на работу

Эти граждане приехали из стран, неблагополучных по коронавирусу.

Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов рассказал, что Казахстан отказал в разрешении на работу 1543 иностранным гражданам из-за коронавируса, передает корреспондент zakon.kz.

В связи со вспышкой коронавируса в мире все иностранцы, прибывающие к нам на работу и те, кто уже работает, находятся под контролем, - сказал Нурымбетов на пресс-конференции в правительстве.

По его словам, в Казахстан прибыли 7260 человек из стран, которые входят в 1,2 и 3 категорию стран по коронавирусу.

Дополнительно также были приняты меры безопасности. В феврале 1543 человека хотели получить разрешение. Им теперь не будет выдано разрешение. Гражданам стран, входящих в эти категории, прекращена выдача разрешений на работу. Если же те, кто уже работает, захотят выехать обратно на родину, то их больше сюда не запустят. Такие требования на сегодня предъявляются, - пояснил министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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