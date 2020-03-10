Cколько живет в воздухе коронавирус?

Ученые также пришли к выводу, что на поверхностях, куда осели капли после чихания или кашля больного, вирус остается несколько дней.

Ученые выяснили, сколько живет в воздухе коронавирус. Вирус живет воздухе как минимум 30 минут и может охватывать людей на расстоянии 4,5 метров от зараженного, сообщает zakon.kz.

По информации издания South China Morning Post, ученые из провинции Хуань детально проанализировали случай, когда один пассажир автобуса заразил еще семерых людей. Мужчина без маски заразил пару, находящуюся в 4,5 метрах от него и еще нескольких пассажиров. Причем, еще один пассажир, зашедший в автобус уже на следующем рейсе, через 30 минут после того, как все вышли, также подхватил заразу.

Ученые также пришли к выводу, что на поверхностях, куда осели капли после чихания или кашля больного, вирус остается несколько дней.

Интересно, что врачи называют "безопасным расстоянием" дистанцию в два метра. Таким образом врачи снова подтвердили, как важно мыть руки и носить маски.





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