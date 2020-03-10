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Мамин назвал причины, почему владельцы "армянских" авто не регистрируют транспорт

Разъяснительная работа среди населения о необходимости регистрации иностранных автомобилей продолжается.

Фото : kolesa.kz10 марта 2020, 17:23

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин ответил на запрос депутатов Сената о ввозе и эксплуатации автомобилей с нарушением законодательства РК, передает zakon.kz.

По его словам, министерством внутренних дел по договоренности с армянской стороной получены сведения по 22 441 автомобилям, приобретенным и зарегистрированным на граждан Казахстана, как на лиц, временно проживающих в Армении.

- С казахстанской стороны в приграничных с Россией областях созданы 13 постов полиции для разъяснения порядка эксплуатации иностранных автомашин в Казахстане. Принятые меры в комплексе с разъяснительной работой позволили приостановить поток ввозимого в страну автотранспорта с нарушением требований Договора о ЕАЭС, - отметил он.

Всего по состоянию на 1 марта консультации в спецЦОНах получили порядка 5,5 тыс. граждан.

- Вместе с тем, автовладельцы "армянских" автомашин не готовы регистрировать свой автотранспорт по ряду причин:

- высокая ставка сбора за первичную регистрацию (в зависимости от возраста автомашины, от 663 тенге до 1 325 500 тенге);
- высокие ставки утилизационного сбора, которые им предстоит выплатить до 1 марта 2021 года (в зависимости от объема двигателя, от 397 650 тенге до 3 048 650 тенге);
- разница таможенных пошлин на ввезенные автомашины (рассчитывается индивидуально для каждой автомашины);
- несоответствие автомашин требованиям Технического регламента Таможенного союза (активисты сами признают, что 80% завезенных автомашин не соответствуют установленным требованиям), - заключил он.


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