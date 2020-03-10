Музыкант Бауржан Ашигалиев обвинил жену Ксению в фабрикации дела

По его словам, у Ксении ничего нет, кроме голословных утверждений.

Музыкант Бауржан Ашигалиев, которому грозит 2,5 года в колонии средней безопасности, выступил в суде с последним словом. Он обвиняется в незаконном лишении свободы и угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью своей бывшей жене, Ксении Ашигалиевой, передает zakon.kz.

В Алмалинском районном суде состоялось очередное судебное заседание по делу певицы Ксении Ашигалиевой, где обвиняемым выступает ее бывший муж Бауржан Ашигалиев.

В своем последнем слове он заявил о своей уверенности в том, что суд вынесет справедливое решение.

- Я не был идеальным мужем , но я никогда не бил жену и детей. Прошу прощения у общественности за весь тот мусор, который мы вынесли из избы.(...) Я законопослушный гражданин, никогда не совершал противоправных действий. Я трудился и старался создать все условия для нормальной жизни детей и нашей семьи. В данный момент теоретические обстоятельства дела, доказательства, экспертизы и показания свидетелей подтверждают, что я не виноват, - сказал он.

По его словам, у Ксении Ашигалиевой ничего нет, кроме голословных утверждений и резонанса, поднятого фондом "Не молчи" и журналистами для того, чтобы оказать давление на правоохранительные органы.

- Это дело сфабриковано Ксенией для того, чтобы лишить меня детей, иметь материальную выгоду из моей семьи. (...) Уверен, что вы разберетесь в этом деле и вынесете справедливое решение, - подытожил Бауржан Ашигалиев.

29 июля в сети появилось видеообращение певицы группы Jackpot Ксении Ашигаливой. Девушка обвинила мужа Бауржана Ашигалиева в попытке похищения и убийства. Полиция задержала ее супруга на следующий день. В августе Бауржана Ашигалиева поместили под домашний арест.

На прениях прокурор запросил для него 2 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии средней безопасности, а адвокат попросила оправдать из-за отсутствия в его действиях состава преступления.

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