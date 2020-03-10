Назван возможный крайний срок уплаты автоналога в Казахстане

Возможная дата - 1 апреля.

Депутатам представлен проект закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения и совершенствования инвестиционного климата", сообщает zakon.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Представил проект вице-министр нацэкономики Мади Такиев. Поправки в числе прочего предусматривают корректировку статьи 494 одного из главных финансовых документов страны.

Часть 1 пункта 3 этой статьи, регламентирующей время уплаты налога на транспорт, предлагается изложить в редакции: "Если иное не установлено настоящей статьей, сроком уплаты налога в бюджет для физических лиц является дата не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным налоговым периодом".

В данное время, согласно действующей редакции кодекса, рассчитываться с государством владельцы авто должны не позднее 31 декабря.

Перенести сроки уплаты автоналога разработчики проекта решили по инициативе казахстанского Минфина, сотрудники которого уверены, что таким образом им удастся обеспечить своевременное поступление средств в бюджет четвертого уровня (местное самоуправление).

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